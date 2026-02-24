Ordigno intercettato dalla scorta | nuovo attentato contro la giudice Mariano

Un ordigno scoperto dalla scorta ha evitato un attentato contro la giudice Maria Francesca Mariano a Lecce. La polizia ha intercettato l’ordigno nascosto vicino all’auto della magistrata, che era in viaggio verso il tribunale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine dell’ordigno e sulle persone coinvolte. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che rafforzano i controlli nelle zone sensibili della città.

Il dispositivo era destinato alla magistrata leccese, già da mesi nel mirino di una campagna intimidatoria senza precedenti. Investigatori e inquirenti mantengono il silenzio sulla vicenda LECCE - Un ordigno destinato alla giudice del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano è stato intercettato dalla sua scorta. È l'ultimo atto di una persecuzione che non conosce sosta nei confronti della magistrata, attualmente in servizio negli uffici gipgup del capoluogo salentino. Investigatori e inquirenti tacciono sulla vicenda, considerata l'estrema delicatezza della situazione, e non sono noti ulteriori dettagli sull'accaduto.