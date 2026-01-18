Lecce | altra intimidazione alla giudice antimafia Maria Francesca Mariano

A Lecce si registrano nuove minacce nei confronti della giudice antimafia Maria Francesca Mariano, conosciuta per il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione e preoccupazione per la sicurezza delle figure coinvolte nella lotta alla criminalità. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela delle istituzioni e sulla continuità di un lavoro fondamentale per il territorio.

Un nuovo e inquietante atto intimidatorio riporta alta la tensione attorno alla magistrata Maria Francesca Mariano, da tempo nel mirino per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Nei primi giorni di gennaio una lettera contenente un esplicito augurio di morte è stata recapitata direttamente nel suo ufficio all’interno del Palazzo di Giustizia di viale De Pietro. La missiva è stata immediatamente intercettata e sequestrata dagli inquirenti, che hanno avviato gli accertamenti di rito. Il ritrovamento della lettera rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga scia di minacce. Maria Francesca Mariano è infatti sotto scorta dall’agosto 2023 e lo scorso novembre le era stata confermata la protezione di secondo livello a causa di un ennesimo episodio minatorio, dai contorni macabri. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

