Ancona | sicurezza nei locali mozione unanime per ricordare

Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato all'unanimità una mozione dedicata alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e alla memoria delle vittime di Corinaldo e Crans Montana. Il documento, presentato dalla consigliera Giulia Fedele di Ancona Protagonista, è stato sottoscritto trasversalmente da maggioranza e opposizione, assumendo valore di atto condiviso. La mozione impegna il Comune a promuovere cultura della sicurezza, sensibilizzare i giovani e rafforzare il dialogo con istituzioni e gestori dei locali, bilanciando rigore e sostenibilità. La mozione nasce dalla volontà di trasformare il ricordo delle tragedie di Corinaldo e Crans Montana in impegno concreto. La strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo, nel dicembre 2018, costò la vita a sei persone, mentre l'incendio al locale Le Constellation a Crans Montana, lo scorso gennaio, ha riportato l'attenzione sui temi della prevenzione.

Anche Modena vieterà fuochi pirotecnici nei locali, approvata la mozioneA Modena, la decisione di vietare i fuochi pirotecnici nei locali deriva da recenti incidenti che hanno causato paura tra i cittadini.

Candele luminose e bottiglie scintillanti: la mozione per vietarli nei locali pubblici a RomaIn seguito all’incidente di Crans Montana, il governo italiano valuta l’introduzione di norme per vietare l’uso di candele luminose e bottiglie scintillanti nei locali pubblici di Roma, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza.

Mai più Crans-Montana. Niente uscita di sicurezza e locali trasformati in disco: la polizia ha sospeso 13 attivitàSicurezza nei locali, nel 2025 la polizia ha sospeso 13 attività tra Ancona e provincia per un totale di oltre 50mila euro di multe. I provvedimenti sono arrivati dopo i controlli fatti quando non si ... ilrestodelcarlino.it

Stragi Corinaldo e Crans-Montana, mozione Consiglio Ancona su sicurezzaUna campagna di sensibilizzazione rivolta a operatori del settore, scuole e famiglie e dedicata alla sicurezza nei luoghi del divertimento notturno. (ANSA) ... ansa.it

Battino, 'necessario continuare a educare per divertimento in sicurezza'. Assessore Ancona su ok Consiglio a mozione dedicata a vittime Corinaldo e Crans-Montana #ANSA x.com

