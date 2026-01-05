Chi è Delcy Rodriguez l' ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump | La Nobel ?Machado delusa dal voltafaccia Usa

Delcy Rodríguez, ex vicepresidente di Nicolás Maduro, è ora presidente ad interim del Venezuela, rappresentando un volto moderato del regime chavista. La sua nomina ha sorpreso molti, poiché sembra voler resistere alle pressioni degli Stati Uniti, sostenuta anche dalle forze armate. Questa situazione segna un cambiamento significativo nel panorama politico venezuelano, suscitando attenzione e analisi sulla sua possibile direzione futura.

Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez | Rilasciatelo è lui l’unico presidente del Venezuela; Maduro è nel carcere di Brooklyn lo stesso di El Chapo Puff Daddy e Mangione Ultime notizie sul Venezuela ira della Cina contro gli Usa.

