Chi è Delcy Rodriguez l' ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump | La Nobel ?Machado delusa dal voltafaccia Usa

Delcy Rodríguez, ex vicepresidente di Nicolás Maduro, è ora presidente ad interim del Venezuela, rappresentando un volto moderato del regime chavista. La sua nomina ha sorpreso molti, poiché sembra voler resistere alle pressioni degli Stati Uniti, sostenuta anche dalle forze armate. Questa situazione segna un cambiamento significativo nel panorama politico venezuelano, suscitando attenzione e analisi sulla sua possibile direzione futura.

A sorpresa la neo presidente ad interim, volto moderato del regime chavista e prima donna a guidare il Paese, mostra di voler resistere agli americani, spalleggiata dalle forze armate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Chi è Delcy Rodriguez, l'ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump | La Nobel ?Machado delusa dal voltafaccia Usa Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy Rodriguez Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la ‘tigre’ vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez | Rilasciatelo è lui l’unico presidente del Venezuela; Maduro è nel carcere di Brooklyn lo stesso di El Chapo Puff Daddy e Mangione Ultime notizie sul Venezuela ira della Cina contro gli Usa. Se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. : ANSA/ JOE RAEDLE - facebook.com facebook Gli Stati Uniti non considerano Delcy Rodriguez presidente legittimo, dopo che la Corte suprema ha affidato alla vice di Nicolas Maduro l'incarico ad interim. Lo ha chiarito il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando di non ritenerla legittim x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.