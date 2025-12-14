Conte | Quando il vento gira contro dobbiamo saper resistere

Nel contesto di una partita difficile, Antonio Conte sottolinea l'importanza di saper resistere alle avversità, anche quando le cose si fanno complicate. Il Napoli, reduce da una sconfitta al Bluenergy Stadium, affronta momenti di sfida che richiedono determinazione e tenacia, evidenziando come la resilienza sia fondamentale nello sport e nella vita.

Il Napoli esce sconfitto dal Bluenergy Stadium al termine di una gara complicata

