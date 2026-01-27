La recente apertura di Xi Jinping verso l’Unione europea evidenzia un tentativo di rafforzare la collaborazione internazionale in un contesto di tensioni globali. In risposta alle politiche protezionistiche di Donald Trump, la Cina propone un dialogo costruttivo, sottolineando l’importanza di un rapporto di partnership piuttosto che di rivalità. Questa dinamica può influenzare gli equilibri geopolitici e le relazioni economiche tra le parti.

Con Donald Trump che sta sovvertendo l’ordine internazionale a suon di dazi sconsiderati e dichiarazioni shock anche rivolte ai propri storici alleati, Xi Jinping tende la mano all’Unione europea e la invita a superare la logica del confronto con la Cina che, a suo dire, “non ha motivo di esistere”. Il leader dell’impero del dragone, durante l’incontro a Pechino con il primo ministro finlandese Petteri Orpo, ha tenuto a spiegare in modo molto chiaro che Cina ed Europa devono essere “partner, non rivali”, sottolineando come la cooperazione debba prevalere sulla competizione che domina l’attuale contesto internazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Xi Jinping tende la mano all’Ue per rispondere al terremoto Trump: “Cina ed Europa siano partner, non rivali”

Approfondimenti su Xi Jinping Ue

Vladimir Putin ha annunciato la disponibilità a ripristinare le relazioni con l’Europa, sottolineando la volontà di dialogo e collaborazione.

Il 2026 si preannuncia come un anno decisivo per la Cina di Xi Jinping, caratterizzato da una crescente presenza internazionale e da sfide interne ancora da affrontare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Xi Jinping Ue

Argomenti discussi: USA vs CINA/ Xi dialoga con tutti per isolare Trump e la sua corsa al petrolio di Pechino.

Xi Jinping tende una mano all'Europa. E impone dazi al 125% sui prodotti UsaUna mano tesa all'Europa e nuovi dazi sui prodotti americani. La Cina definisce la sua strategia di risposta a Donald Trump. Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato l'Unione europea a collaborare ... huffingtonpost.it

La Cina tende la mano all’Ue sui dazi: Xi Jinping invita i tecnici a Pechino per nuovi negoziatiLa Commissione europea ha dato il via libera alla tassazione il 4 ottobre, ma c’è tempo fino al 30 prima che diventi ufficiale la norma. Il governo cinese sta provando a mediare e ha chiesto un nuovo ... lettera43.it

Colloquio telefonico tra Xi Jinping e To Lam Il 26 gennaio, il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e capo di Stato, Xi Jinping, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comu - facebook.com facebook