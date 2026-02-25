Anche le bufale ascoltano i brani del Festival di Sanremo 2026 | Così producono più latte

Anche le bufale ascolteranno i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: la curiosa iniziativa è di Fattorie Garofalo, primo allevatore al mondo di bufale di razza mediterranea italiana e primo produttore di mozzarella di bufala campana. L’obiettivo, in realtà, è nobile: osservare eventuali effetti su calma, comportamento e produzione di latte. L’azienda, che possiede 12.700 capi di bestiame, sottoporrà i brani a 250 animali. Le 30 canzoni della kermesse musicale, diffuse in fasce orarie definite e a volume contenuto, verranno proposte “come forma di arricchimento ambientale”. “L’iniziativa sarà controllata con lo scopo di osservazione... 🔗 Leggi su Tpi.it

