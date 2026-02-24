Sanremo in stalla 250 bufale ascolteranno i brani in gara

Sanremo in stalla, 250 bufale ascoltano i brani in gara, a causa di un'iniziativa innovativa promossa in provincia di Caserta. Le bufale, che si trovano nelle stalle di Torcino di Capua, ascoltano le canzoni del Festival, coinvolgendo gli agricoltori locali. L'evento mira a esplorare il rapporto tra musica e benessere animale, aggiungendo un tocco insolito alla tradizione del festival. La giornata prosegue con altre attività dedicate agli animali e ai produttori della zona.

(Adnkronos) – Anche le bufale 'seguono' Sanremo. Saranno 250 gli animali che ascolteranno le canzoni del Festival all’interno delle loro stalle, in località Torcino di Capua, in provincia di Caserta. Obiettivo: osservare eventuali effetti su calma, comportamento e produzione di latte, materia prima della Mozzarella di Bufala Campana Dop. L'originale iniziativa è delle Fattorie Garofalo,. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Svelati i titoli dei brani in gara a Sanremo 2026Mancano poco più di due mesi alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

Tra cadute e voglia di ballare: svelati i brani in gara a SanremoDue artisti bolognesi, Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini, sono pronti a partecipare alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con canzoni dal titolo “Uomo che cade” e “Voilà”.

SANREMO 2026: ECCO I CANTANTI IN GARA

Argomenti correlati

Le canzoni del Festival saranno ascoltate anche dalle bufale casertane; Tor Vergata, Master che unisce medicina alimentazione e movimento contro malattie croniche.

Sanremo in stalla, 250 bufale ascolteranno i brani in garaL'esperimento si basa su studi di settore che hanno evidenziato l'effetto della musica sulla produzione di latte ... adnkronos.com

Le bufale di un allevamento ascoltano Sanremo: ecco perchéIn un allevamento di Capua 250 bufale stanno ascoltando le canzoni del Festival di Sanremo per testare l’impatto della musica sul benessere e sulla resa del latte ... 105.net

Da qualche parte, mentre l’Italia ascolta Sanremo, qualcuno lo fa ascoltare alle bufale. Succede a Capua. In stalla. Non per spettacolo, ma per osservare se la musica può incidere su calma, comportamento e produzione di latte. Un esperimento controllato, sil - facebook.com facebook