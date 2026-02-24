Chi è Serena Brancale di Sanremo 2026 dalla canzone del Festival al fidanzato dalla vita privata alla carriera ai brani più famosi

Serena Brancale di Sanremo 2026 ha scelto di portare sul palco il brano “Qui con me”, una canzone intima e ricca di emozioni, ispirata al legame con la madre scomparsa. La cantante, originaria di Sanremo, ha scritto il pezzo come una lettera di amore e ricordo. La sua partecipazione al Festival rappresenta un passo importante nella sua carriera, che l’ha vista emergere con successi e brani molto apprezzati dal pubblico.

Serena Brancale è tra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria “Big”, con la canzone “Qui con me”, un brano intenso e molto personale dedicato a figure intime della sua vita e particolarmente commovente nella sua narrazione emotiva. Dopo anni di gavetta e la sua precedente partecipazione alla kermesse, Brancale ha pubblicano brani di successo virali come quello “Baccalà” e Anema e core). Scopriamo tutto sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Chi è Serena Brancale: biografia e famiglia d’origine Serena Brancale è nata il 4 maggio 1989 a Bari, in Puglia, in una famiglia fortemente legata alla musica: sua madre era infatti una musicista e insegnante, mentre suo padre è un ex giocatore di calcio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chi è Serena Brancale a Sanremo 2026: età, altezza, peso, carriera, fidanzatoSerena Brancale partecipa a Sanremo 2026 dopo aver già calcato il palco nel 2015 e nel 2025, portando in gara il suo talento.

Leggi anche: Serena Brancale a Sanremo 2026: il ritorno con la dedica “alla persona più importante della mia vita”

Serena Brancale: “Dopo 6 anni porto una canzone su mia madre a Sanremo”

Chi vince Sanremo 2026? Per i bookmakers la vittoria sarà di Serena BrancaleUn gioco di nomi che funziona incrociando dati, numero di follower dei cantanti, ascolti Spotify, pagelle dei giornalisti e soprattutto i testi delle canzoni in gara ... iodonna.it

Sanremo 2026, chi è Serena Brancale: la vita privata, la carriera e quel successo come star dei socialNel 2024 ha presentato il singolo Baccalà, il brano ha riscosso grande successo diventando virale sui social. La consacrazione arriva però nel 2025 alla 75esima edizione del Festival di Sanremo: con ... ilmattino.it

Corriere della Sera. . Arisa e Serena Brancale a contendersi la vittoria di Sanremo 2026 No, non si tratta di una visionaria profezia sull'andamento della kermesse, bensì dello scenario delineato tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio dalle preferenze espresse - facebook.com facebook

