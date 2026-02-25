Anas trionfa a Sanremo con 20 comuni siciliani per la sicurezza

Anas ha conquistato il premio Musica in Sicurezza grazie al coinvolgimento di 20 comuni siciliani in iniziative di prevenzione. La vittoria arriva dopo aver promosso campagne di sicurezza stradale nelle città dell’isola, coinvolgendo cittadini e istituzioni locali. La partecipazione attiva di queste comunità ha contribuito a sensibilizzare sul tema. La cerimonia di premiazione si è tenuta durante il Festival di Sanremo, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Anas vince il premio Musica in Sicurezza durante il Festival di Sanremo. Anas ha ricevuto il premio Musica in Sicurezza durante il Festival di Sanremo, la kermesse canora più famosa d’Italia. La cerimonia si è tenuta ieri sera, 24 febbraio, sul palco dell’Ariston, sotto gli occhi di milioni di spettatori. Il premio riconosce progetti innovativi per la sicurezza stradale che combinano musica e sensibilizzazione, promossi dall’Azienda Nazionale Autonome Stradali. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con 20 comuni siciliani, tra cui Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castello, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu Riconoscimento Plastic free 2026: selezionati 20 Comuni siciliani, due sono in provincia di PalermoLa Sicilia si distingue nel progetto Comuni Plastic Free 2026, con 20 amministrazioni locali selezionate, tra cui due in provincia di Palermo. “Musica in sicurezza”, premio speciale ad Anas al Festival di SanremoClaudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha ricevuto un premio speciale al Festival di Sanremo per il progetto “Musica in Sicurezza”.