Con chi stanno i cantanti in gara a Sanremo 2026 | nozze fidanzamenti ufficiali famiglie cuori spezzati e nuovi amori

Chiello, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Levante sono coinvolti in relazioni che attirano l’attenzione durante il Festival di Sanremo 2026. Le nozze, i fidanzamenti ufficiali e i nuovi amori tra i cantanti influenzano le conversazioni tra i fan. Le loro storie personali si intrecciano con le performance sul palco, creando un’atmosfera più intima e coinvolgente. La presenza di queste relazioni contribuisce a rendere il Festival un evento ancora più interessante da seguire.

Una scelta diversa, invece, è quella di Enrico Nigiotti (38 anni): non crede nel matrimonio come istituzione, ma nella forza di una promessa d’amore. È legato a Giulia Diana, madre dei suoi gemellini. Con la canzone Se tu, Claudia Lagona, in arte Levante (38 anni), porta l’amore sull’Ariston. La cantautrice è legata all’avvocato siciliano Pietro Palumbo, padre della loro figlia Alma Futura. Ermal Meta (44), al suo sesto Sanremo, è legato a Chiara Sturdà: i due sono genitori della piccola Fortuna. Dal 2021, Dargen D'Amico (45), che torna nella città lagunare con il brano Ai Ai, condivide la vita con Giulia Peditto, insegnante di yoga 33enne di origini senegalesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Nuove proposte a Sanremo 2026: chi sono i cantanti in garaIl Festival di Sanremo del 2026 ha portato nuove proposte sul palco, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati.

Chi sono i nuovi cantanti bresciani che stanno conquistando lo streamingA Brescia, la scena musicale locale sta vivendo un momento di grande fermento.

I big in gara di Sanremo 2026 stanno portando a termine gli ultimi preparativi per dare il via all'evento con stile.

Manca veramente pochissimo a quella che sarà la più pazza delle mie avventure professionali: martedì 24 febbraio su Rai Uno inizia Sanremo. Il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest'anno tornerò lì per la prima volta