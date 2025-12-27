Il 2025 é stato l’anno delle coppie tra nuovi inizi annunci e amori finiti

Ciao 2025, l’anno delle coppie vip: amori che finiscono, nascite e nuovi inizi. Il 2025 è stato l’anno delle trasformazioni sentimentali radicali tra i VIP. Dalle rotture clamorose agli amori nati sotto i riflettori, passando per le nuove famiglie, l’universo delle celebrità ha offerto un mosaico di emozioni senza precedenti. Cosa porterà il 2026 alle note coppie del mondo dello spettacolo? Leggi anche Iannone ed Elodie verso la rottura? Spunta un retroscena Tra le coppie che sono andate subito a convivere dopo la fine del Grande Fratello, troviamo Helena Prestes e Javier Martinez. Passando alle coppie storiche come Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser che sono diventati genitori della piccola Clara Isabel, arrivano a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che hanno dato alla luce il frutto del loro amore, Kian. 🔗 Leggi su 361magazine.com

