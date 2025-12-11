Musk Zuckerberg e Amodei gli architetti dell' Ai sono le persone dell' anno per il Time

Il Time li ha ribattezzati "architetti dell'Ai". Sono Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei, Fei-Fei Li le "persone dell'anno" per la rivista statunitense. Il magazine ha messo in risalto la loro capacità di dare vita all'era delle macchine. 🔗 Leggi su Today.it