Mondiali di calcio la stretta di Trump | ecco quali nazionali non potranno avere tifosi al loro seguito

I Mondiali di calcio del 2026, ospitati da Canada, Stati Uniti e Messico, si trovano a dover affrontare nuove restrizioni. Le decisioni di Donald Trump di limitare l'accesso negli Stati Uniti influenzeranno la presenza dei tifosi stranieri, creando incertezza e novità per questa prestigiosa competizione internazionale.

Anche i Mondiali di calcio in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026 subiranno le conseguenze delle decisioni prese da Donald Trump con l'obiettivo di limitare l'accesso al Paese da parte di cittadini stranieri per questioni di sicurezza interna. Nelle scorse ore il presidente ha apposto la propria firma su una normativa che a partire dal 1° gennaio sbarrerà la strada a persone che provengono da cinque Nazioni (Burkina Faso, Mali, Niger, Siria e Sud Sudan) e per quelle in possesso di documenti rilasciati dall'Autorità nazionale palestinese: oltre ciò, diventano assolute anche le restrizioni precedentemente solo parziali riservate a cittadini di Laos e Sierra Leone.

