Meloni rilancia il modello Albania e vara il blocco navale La sinistra litiga sui Cpr
Il governo di Giorgia Meloni insiste sul modello adottato in Albania e annuncia l’istituzione di un blocco navale per gestire l’immigrazione. Nel frattempo, in Emilia-Romagna, la sinistra si divide sui Centri di Permanenza Richiedenti Asilo (Cpr), mentre la maggioranza tira dritto e punta a rafforzare le politiche di sicurezza. La polemica è aperta e le decisioni del governo continuano a far discutere.
“Difendere i confini è un dovere”, esulta il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Palazzo Chigi recepisce le normative europee e vara il nuovo pacchetto sull'immigrazione, con misure più severe per espulsioni e ricongiungimenti. Il dem Michele De Pascale apre al confronto con il governo sui centri di espulsione. Avs, M5s e Cgil lo attaccano In Emilia Romagna De Pascale (Pd) apre a Meloni sui Cpr. Avs e M5s scatenati: "Un errore legittimarli" Nella rossa Emilia-Romagna la sinistra va in tilt sui Cpr. Il governo invece tira dritto e rilancia sul modello Albania: dopo il decreto sicurezza, l’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Migranti, Meloni: Il modello Albania funzionerà, piaccia o no alla sinistra – Il video
Il 17 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha affermato che il modello di gestione migratoria adottato dall’Albania sarà efficace nel ridurre i flussi irregolari e nel contrastare il traffico di esseri umani, suscitando reazioni di interesse e discussione tra i Paesi europei e la sinistra.
Ddl immigrazione, stretta del governo: blocco navale, maxi multe e telefoni limitati nei Cpr
Il governo mette in campo una nuova stretta sui migranti.
