Il 22 gennaio a Lioni si è tenuta una giornata di lettura condivisa della sceneggiatura del cortometraggio “Ci avete abbandonati”, diretto da Giuseppe Pullo e prodotto da Frame Production. L’evento ha coinvolto diverse figure del settore, con l’obiettivo di coordinare le attività di produzione. Il progetto si inserisce nel contesto dell’Alta Irpinia e affronta il tema dei giovani e delle sfide di questa zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta giovedì 22 gennaio, a Lioni, la giornata di lettura condivisa della sceneggiatura e coordinamento interreparto del cortometraggio “CI AVETE ABBANDONATI” diretto da Giuseppe Pullo, progetto cinematografico prodotto da Frame Production. L’incontro ha segnato l’avvio operativo ufficiale dei lavori di un progetto che, fin dalle sue prime fasi, sta dimostrando una capacità concreta di unire giovani provenienti da tutta l’Alta Irpinia attorno a un percorso cinematografico condiviso. Oltre 60 ragazzi stanno investendo tempo, energie e competenze personali nel progetto, scegliendo di partecipare a un’esperienza concepita non solo come laboratorio di formazione, ma come vero processo di produzione cinematografica, strutturato, esigente e collettivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Ci avete abbandonati”, Alta Irpinia e giovani scenario del film

Leggi anche: Sant’Angelo dei Lombardi celebra il cinema con l’Alta Irpinia Film Festival

Leggi anche: Premi, Alta Irpinia Film Festival: vince il corto “Alla Svizzera”, menzione speciale per “La via degli Orologi”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ci avete abbandonato, al via a Lioni il progetto del corto firmato Frame Production capace di unire i giovani dell’Alta IrpiniaUn’opera collettiva fatta da ragazzi per i ragazzi, capace di attivare energie, costruire competenze e restituire al cinema una funzione culturale, educativa e sociale. E' il cortometraggio CI AVETE ... corriereirpinia.it

Articolo del Messaggero Veneto di Pordenone. Oggetti trovati in strada abbandonati dai ladri, potrebbe esserci oro rubato anche nelle nostre zone, se avete subito furti e riconoscete alcuni di questi oggetti rivolgetevi ai carabinieri della stazione di Prata. - facebook.com facebook