Catanzaro centrosinistra all’unità per le Provinciali | focus su infrastrutture sicurezza e sviluppo del territorio

A Catanzaro, il centrosinistra si presenta compatto alle elezioni provinciali del 28 marzo, spinto dalla volontà di rafforzare le infrastrutture, la sicurezza e lo sviluppo locale. La candidatura unitaria nasce dalla necessità di rispondere alle sfide del territorio e di coinvolgere più forze politiche per migliorare i servizi ai cittadini. Le varie forze di centrosinistra hanno deciso di unire le forze per affrontare questa sfida insieme, puntando a un risultato che possa dare stabilità e impulso alla provincia.

Catanzaro al Lavoro per le Provinciali: Il Centrosinistra Tenta l'Unione. Catanzaro si prepara a un'elezione provinciale cruciale, quella del 28 marzo, con un tentativo inedito di convergenza del centrosinistra. I rappresentanti di diverse forze politiche hanno avviato un percorso congiunto per presentare un fronte unito, puntando a superare divisioni pregresse e a rilanciare il ruolo della Provincia come motore di sviluppo per il territorio. L'incontro, svoltosi nella sede del Partito Democratico, segna l'inizio di una fase di lavoro strutturata per definire una proposta politica condivisa. Un Tavolo Ampio per Ripartire. Provinciali Catanzaro: Pd si confronta con il centrosinistra in una corsa ad handicap. A Catanzaro, il voto alle Provinciali mette alla prova il Pd e il centrosinistra. Infrastrutture e sviluppo, a Palazzo Alvaro focus sull'alta velocità Salerno–Reggio Calabria. A Palazzo Alvaro si è svolto un incontro promosso dal Touring Club Italiano, al quale hanno partecipato rappresentanti di università, commercio, cultura ed economia. Elezioni provinciali a Catanzaro, il centrosinistra avvia il percorso: coalizione ampia e candidatura unitaria. Pd Cosenza, Peta: Vinciamo alle Provinciali, poi sistemeremo le cose nel partito. Catanzaro, Fiorita e il centrosinistra in sospeso. Comunque andrà, la strada sarà in ripida salita. Il sindaco e il fronte progressista appesi alle mosse del centrodestra. La fotografia di una coalizione da (ri)costruire in città. Elezioni provinciali del 28 marzo, il centrosinistra di Catanzaro avvia il percorso: coalizione ampia e candidatura unitaria. Parte ufficialmente il percorso del centrosinistra verso le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro, in calendario il prossimo 28 marzo. Un confronto politico, avviato ieri pome.