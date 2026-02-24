Opposizioni bocciate | addio al congedo parentale paritario

La commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta di legge delle opposizioni sul congedo parentale paritario, scatenando una forte reazione tra i sostenitori. La decisione deriva dalle divergenze emerse durante le discussioni, che hanno impedito l’approvazione del testo. La vicenda si concentra sulla possibilità di garantire pari diritti a entrambi i genitori, ma il risultato lascia aperti diversi interrogativi. La discussione ora si sposta su altre iniziative legislative in materia.

La battaglia in commissione e il blitz delle opposizioni. La commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo parentale paritario. Il voto è arrivato dopo i rilievi della Ragioneria sulle coperture del provvedimento, con la commissione che ha approvato un parere soppressivo per l’Aula. Le opposizioni avevano tentato di riaprire i termini degli emendamenti per proporre una copertura diversa o una sospensione per approfondire tecnicamente i rilievi della Ragioneria, ma senza successo. La procedura si è svolta in un clima di tensione, con le opposizioni che hanno cercato fino all’ultimo di trovare una soluzione alternativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

