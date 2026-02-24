Il congedo parentale paritario non si farà per ora

Il centrodestra ha bloccato il progetto di legge che avrebbe introdotto un congedo parentale paritario di cinque mesi, richiesto dalle opposizioni. La proposta prevedeva un periodo obbligatorio per entrambi i genitori, senza possibilità di trasferimento tra di loro, ma è stata respinta in Parlamento. La decisione coinvolge un dibattito acceso tra le forze politiche, rendendo evidente la divisione sulla gestione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro. La questione rimane aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

Niente da fare per il congedo parentale paritario. Il centrodestra ha bocciato la proposta di legge unitaria firmata dalle opposizioni che puntava ad introdurre cinque mesi di congedo parentale obbligatorio per madri e padri, non trasferibile. Il motivo? I costi previsti per l'applicazione della misura. Martedì 24 febbraio la commissione Bilancio di Montecitorio ha approvato un parere soppressivo del testo firmato dai gruppi di minoranza. Le opposizioni avevano provato a guadagnare tempo sulla proposta, chiedendo approfondimenti tecnici.

