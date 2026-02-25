Allenamento congiunto Napoli-Giugliano Conte avrà una risposta definitiva

Il Napoli prepara la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, match dove gli azzurri sono chiamati a portare punti a casa. La corsa Champions rischia di diventare molto complicata, un nuovo passo falso potrebbe mettere seriamente a repentaglio quello che è il percorso degli azzurri per guadagnare uno dei primi quattro posti della classifica di Serie A. Nella giornata di oggi ci sarà un allenamento congiunto con il Giugliano, squadra che attualmente milita in Serie C, e che potrebbe dare una risposta importante ad Antonio Conte. L’edizione di oggi de Il Mattino ha spiegato proprio questo particolare aspetto. “Non ha svolto lavoro con il gruppo ed è rimasto ai margini per svolgere il programma di recupero previsto. Ha parlato a lungo con i componenti dello staff, poi ha fatto una smorfia quando si è parlato della possibilità di recuperare. Giusto conservare una speranza, oggi arriveranno notizie: c’è l’allenamento congiunto con il Giugliano a Castel Volturno, non vedere insieme con gli altri McTominay sarebbe un segnale quasi definitivo verso Verona”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, allenamento congiunto col Giugliano: 3-1 per i partenopeiQuesta mattina al Training Center di Castel Volturno il Napoli ha affrontato in amichevole il Giugliano.

Napoli-Giugliano, allenamento congiunto a Castel Volturno: 3-1 sotto il diluvioQuesta mattina al Training Center di Castel Volturno, Napoli e Giugliano hanno affrontato un’amichevole congiunta che si è conclusa 3-1 per i partenopei.

