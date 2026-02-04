Napoli allenamento congiunto col Giugliano | 3-1 per i partenopei
Questa mattina al Training Center di Castel Volturno il Napoli ha affrontato in amichevole il Giugliano. I partenopei si sono imposti 3-1, mostrando buona condizione in vista delle prossime partite. La squadra di casa ha dominato il match, segnando più gol e dimostrando di essere già in forma. La partita è servita anche per testare alcuni schemi e variamenti di formazione.
Al Training Center di Castel Volturno è andato in scena l’allenamento congiunto tra Napoli e Giugliano. Gli azzurri e la formazione che milita in Serie C si sono affrontate a Castel Volturno in un una situazione di difficoltà dovuta alla forte pioggia che ha colpito la zona. A un certo punto, l’allenamento è stato anche temporaneamente interrotto per il meteo. Napoli-Giugliano, l’allenamento congiunto termina 3-1: in gol Alisson Santos e Giovane. In gol gli ultimi arrivati Alisson Santos e Giovane. Per il primo una doppietta, per il secondo il gol che completa il quadro delle tre reti partenopee. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
