Napoli-Giugliano allenamento congiunto a Castel Volturno | 3-1 sotto il diluvio

Questa mattina al Training Center di Castel Volturno, Napoli e Giugliano hanno affrontato un’amichevole congiunta che si è conclusa 3-1 per i partenopei. La partita si è giocata sotto un diluvio, rendendo il campo molto difficile e le condizioni complicate per i giocatori. Nonostante il maltempo, le due squadre hanno dato il massimo, offrendo uno spettacolo intenso agli spettatori presenti.

Castel Volturno – Si è concluso pochi minuti fa l'allenamento congiunto tra Napoli e Giugliano, disputato al Training Center di Castel Volturno in condizioni meteo proibitive. Sotto una pioggia battente, che a tratti ha costretto anche a una breve interruzione della seduta, gli azzurri di Antonio Conte hanno superato la formazione di Serie C con il punteggio di 3-1. Il test, utile soprattutto per valutare la condizione dei giocatori rientranti e dei nuovi innesti, ha visto andare a segno Giovane, mentre protagonista assoluto è stato Alisson Santos, autore di una doppietta sotto gli occhi attenti del tecnico azzurro.

