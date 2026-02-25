Alessandro Baldi mantiene il ruolo di presidente di Confesercenti Sesto Fiorentino dopo la riconferma avvenuta durante l’assemblea, causata dalla sua strategia di rafforzare i rapporti con i commercianti locali. Baldi, agente nel settore biomedicale, ha presentato le priorità per il nuovo mandato, concentrandosi su sostegno alle attività commerciali e promozione territoriale. La decisione di confermarlo riflette la fiducia riposta nella sua capacità di guidare l’associazione. La prossima fase si concentra sui progetti già avviati.

Alessandro Baldi (foto), agente di commercio nel settore biomedicale, è stato riconfermato nel ruolo di presidente di Confesercenti Sesto Fiorentino nell’ambito dell’assemblea che si è svolta, nei giorni scorsi, per il rinnovo delle cariche. All’incontro, che si è svolto nella sala riunioni della rinnovata "Lucciola", ha partecipato Claudia Pecchioli, facente funzione sindaco del Comune di Sesto, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. Oltre che da Baldi la nuova presidenza sestese di Confesercenti è composta da Massimo Bandini, Mauro Baronti, Tiziana Li Voti, Gian Luca Malanima, Sabrina Piermarini, Simonetta Terenzi e Mauro Bettarini per la Fipac – pensionati del lavoro autonomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Medicina legale, le priorità del presidente Simla Francesco IntronaIl presidente della Società italiana di medicina legale, Francesco Introna, ha confermato il suo incarico per i prossimi quattro anni.

Trasporti e logistica, Confartigianato rilancia il settore: le priorità del nuovo presidente RivaConfartigianato Trasporti presenta le linee strategiche per il rilancio del settore, con particolare attenzione alle priorità territoriali.

Temi più discussi: Alessandro Baldi ancora presidente: Ecco le priorità; Coltivare l’orto diventa terapia per i bimbi di oncoematologia; Alessandro Baldi confermato Presidente Confesercenti Sesto Fiorentino.

Confesercenti: rieletto presidente Alessandro BaldiSESTO FIORENTINO - Confermato alla presidenza di Confesercenti Alessandro Baldi. La nuova presidenza sono stati eletti oltre a Baldi, agente di commercio ... piananotizie.it

Alessandro Baldi confermato Presidente Confesercenti Sesto FiorentinoL’assemblea del Comune di Sesto Fiorentino ha eletto la nuova Presidenza. Baldi è un agente di commercio nel settore biomedicale ... gonews.it

Il match di questa sera a Frascati della nostra prima squadra in programma alle ore 20:30 sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comitato Regionale FIP Lazio Voce di Alessandro Baldi Ufficio Stampa Virtus Pomezia Basket - facebook.com facebook

Dietro il nome di Aleandro Baldi si cela una storia di talento e passione che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. Nato ad Greve in Chianti nel lontano 11 aprile 1959 con il nome di battesimo Aleandro Civai, il cantautore ha saputo trasformare la sua ce x.com