Medicina legale le priorità del presidente Simla Francesco Introna

Il presidente della Società italiana di medicina legale, Francesco Introna, ha confermato il suo incarico per i prossimi quattro anni. Durante il suo nuovo mandato, punta a rafforzare la specializzazione e mantenere alto il rigore scientifico. Intende anche proteggere la professionalità degli esperti del settore, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle procedure e delle valutazioni in campo medico-legale.

Specializzazione, rigore scientifico e tutela della professionalità sono gli obiettivi del prossimo mandato di Francesco Introna, confermato alla guida della Simla, Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni, per il quadriennio 2026-2029. Confermati anche Lucio Di Mauro come segretario nazionale,  i vicepresidenti, Franco Marozzi e Antonina Argo, e il tesoriere Fabio Fenato. Chi è il numero uno della Società italiana di medicina legale. Patologo forense di fama internazionale e figura di riferimento della medicina legale italiana, Introna è ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

