Il prefetto Giannini sottolinea che l’estremismo si sviluppa principalmente in ambienti caratterizzati da illegalità, come le moschee irregolari. Per questo, è fondamentale intervenire per identificare e chiudere queste strutture non autorizzate, al fine di prevenire rischi di radicalizzazione. Un’approccio mirato e rispettoso delle norme è essenziale per garantire sicurezza e coesione sociale, senza ricorrere a misure drastiche o sensazionalistiche.

Lotta senza quartiere ai luoghi dove si nascondono moschee illegali e radicalismi. Prevenire le minacce anche se non siamo certo alle Crociate. A Roma, inoltre, arrivano solo alla Stazione Termini ottocentomila persone al giorno e quindi non si può mollare sul fronte sicurezza dopo la buona prova del Giubileo. Sono le idee chiare del Prefetto Lamberto Giannini, che nella Capitale ha concluso positivamente la complessa sfida giubilare e che ora vuole concentrare l'attenzione delle forze dell'ordine come priorità alle illegalità spacciate come luoghi di culto e che vivono senza rispetto di alcuna regola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Estremismo, il prefetto Giannini: "Si annida dove c'è illegalità. Ecco perché serve agire sulle moschee irregolari"

