Alatri Stasera parliamo di musica… a modo mio-Ho fatto tredici duo pianistico
Il 10 gennaio alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Alatri, torna l’appuntamento “Stasera parliamo di musica… a modo mio”. In questa occasione, il duo pianistico composto da Paola Vittori e Antonio D’Antò presenta “Ho fatto tredici”, un concerto che offre un’introduzione alla musica attraverso interpretazioni classiche e moderne. Un momento di ascolto e condivisione dedicato agli appassionati e a chi desidera avvicinarsi al mondo musicale.
Torna ad Alatri l'appuntamento con "Stasera parliamo di musica. a modo mio"sabato 10 gennaio alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale "Luigi Ceci" – Sala Conferenze Carlo Costantini "Ho fatto tredici" – Duo pianistico con Paola Vittori e Antonio D'Antò
