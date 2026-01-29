Alatri Stasera parliamo di musica a modo mio Luigi Colacicchi 1976 - 2026

Da frosinonetoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera ad Alatri si parla di musica con un evento dedicato a Luigi Colacicchi, in occasione dei suoi 50 anni di attività. Alla Biblioteca Comunale

Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18:00 presso Biblioteca Comunale "L. Ceci" - Sala Conferenze "Carlo Costantini" si terrà la serie di “Incontri intorno alla musica con il compositore Antonio D'Antò: su Luigi Colacicchi 1976 - 2026”Canti popolari con la partecipazione del soprano Maria Teresa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Alatri Musica

Alatri, "Stasera parliamo di musica… a modo mio-Ho fatto tredici", duo pianistico

Il 10 gennaio alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Alatri, torna l’appuntamento “Stasera parliamo di musica… a modo mio”.

Alatri, Stasera parliamo di musica… a modo mio, "Tracce di romanticismo"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alatri Musica

Argomenti discussi: Weekend nel Lazio 24-25 gennaio 2026: sagre, mostre, teatro e musica provincia per provincia.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.