Alatri Stasera parliamo di musica a modo mio Luigi Colacicchi 1976 - 2026
Stasera ad Alatri si parla di musica con un evento dedicato a Luigi Colacicchi, in occasione dei suoi 50 anni di attività. Alla Biblioteca Comunale
Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18:00 presso Biblioteca Comunale "L. Ceci" - Sala Conferenze "Carlo Costantini" si terrà la serie di “Incontri intorno alla musica con il compositore Antonio D'Antò: su Luigi Colacicchi 1976 - 2026”Canti popolari con la partecipazione del soprano Maria Teresa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Alatri Musica
Alatri, "Stasera parliamo di musica… a modo mio-Ho fatto tredici", duo pianistico
Il 10 gennaio alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Alatri, torna l’appuntamento “Stasera parliamo di musica… a modo mio”.
Alatri, Stasera parliamo di musica… a modo mio, "Tracce di romanticismo"
Ultime notizie su Alatri Musica
Argomenti discussi: Weekend nel Lazio 24-25 gennaio 2026: sagre, mostre, teatro e musica provincia per provincia.
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della difesa civile ha reso noto che, dal 01.01.2026, il Capo Reparto Esperto S.C. DE Filippis Luigi sarà collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età. Queste le parole del Comandante Cancell - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.