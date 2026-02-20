Modena +190mila€ ai turisti | 1200 soggiorni incentivati torna

Modena ha investito oltre 190mila euro per incentivare il turismo locale, portando a circa 1200 soggiorni favoriti dall’iniziativa. La città ha riattivato il progetto “Modena ti regala una notte”, che permette ai visitatori di scoprire le bellezze del centro storico a prezzo ridotto. Molti turisti approfittano di questa opportunità, contribuendo a rivitalizzare le attività commerciali e gli hotel. La misura mira a rafforzare il settore turistico e a rendere più accessibile la visita alla città. La risposta degli utenti si sta consolidando nelle ultime settimane.

Modena punta sul turismo di prossimità: riflessi positivi sull'economia locale con il ritorno di "Modena ti regala una notte". Modena rilancia l'iniziativa "Modena ti regala una notte", un programma di incentivi per i turisti che scelgono di prolungare la loro permanenza nel territorio provinciale. L'obiettivo è sostenere l'economia locale, incentivando soggiorni più lunghi e diversificati, con un investimento iniziale di 75.000 euro per il 2026. L'iniziativa offre un rimborso fino a 200 euro soggiorna almeno due notti consecutive nelle strutture ricettive della provincia. Un'esperienza positiva replicata: i risultati del 2025 e la spinta per il futuro.