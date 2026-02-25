Al via il terzo lotto di lavori in via Turati per risolvere il cedimento lungo il Fosso del Fiumaccio

Il cantiere lungo la strada di Arena Metato, San Giuliano Terme, partirà a marzo. Sarà nuovamente chiusa la strada Uomini e mezzi della 'Parri Costruzioni', l'azienda di Terricciola che si è aggiudicata l'intervento, entreranno in azione lunedì mattina (2 marzo 2026) per l'inizio della terza fase delle lavorazioni: previsto il consolidamento degli argini del fosso che corre lungo via Turati nel tratto iniziale lato Aurelia, mediante il posizionamento di cosiddetti 'materassini', le reti metalliche contenenti pietre e altri inerti utilizzate per potenziare le sponde dei corsi d'acqua. A seguire il collocamento di circa 350 metri di guardrail nello stesso tratto stradale e la successiva riasfaltatura. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

