Riqualificazione degli Ex Macelli | procedono spediti i lavori del secondo e terzo lotto

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Sono in corso i lavori di riqualificazione degli Ex Macelli, con particolare attenzione al secondo e al terzo lotto. L’intervento mira a valorizzare l’area e a favorire uno sviluppo sostenibile, rispettando i tempi previsti. L’operazione rappresenta un passo importante per il rilancio urbanistico e sociale della zona, contribuendo alla riqualificazione del patrimonio storico e alle opportunità di crescita della città.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – . Procede speditamente il cantiere per il recupero dell'ex Mattatoio comunale, uno degli interventi di riqualificazione urbana più rilevanti in corso a Castiglion Fiorentino. Dopo la conclusione del primo lotto, sono entrati nel vivo anche i lavori relativi al secondo e terzo stralcio, che porteranno al completamento del recupero dell'intero complesso nei tempi inizialmente previsti. La posizione strategica dell'area, a ridosso di Piazzale Garibaldi e caratterizzata da un'ampia disponibilità di parcheggi, ha orientato l'Amministrazione comunale nella definizione delle nuove destinazioni d'uso.

