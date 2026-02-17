Diga Castello ai limiti della capienza | iniziate le operazioni di sversamento

La diga Castello di Bivona ha superato il livello di sicurezza, portando le autorità a iniziare lo sversamento dell'acqua in eccesso. Questa mattina, gli operai hanno aperto le valvole per ridurre il rischio di allagamenti, mentre i residenti nelle zone vicine osservano con preoccupazione le operazioni.

L'apertura degli scarichi profondi porterà allo smaltimento controllato di circa due mila litri di acqua al secondo che finiranno in mare La diga “Castello” di Bivona ha raggiunto il limite consentito. Da questa mattina, su disposizione del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, sono iniziate le attività di sversamento dei volumi idrici in eccesso. Il personale della diga ha provveduto ad aprire gli scarichi profondi per il rilascio controllato in alveo di circa due mila litri di acqua al secondo. Scarichi che proseguiranno per l’intera giornata e che, secondo le previsioni dei tecnici, non dovrebbero causare criticità per i terreni e per la viabilità, tuttavia le autorità hanno diramato un avviso alla popolazione dove si invita a non sostare nei pressi del Magazzolo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

A Torino sono cominciate giovedì mattina le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell’area dell’ex piscina Sempione.

La diga di Vetto, valutata ormai come un

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.