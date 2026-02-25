Al Teatro di Cestello Giochiamo al varietà con l' irresistibile talento di Antonello Costa

C'era una volta l'avanspettacolo, c'erano i fasti della rivista, le luci del varietà e Maestri quali Totò, D'Apporto, Nino Taranto fino a Gino Bramieri e mattatori come Proietti e Montesano. Un'eredità che in pochi hanno saputo raccogliere. Uno di questi istrioni è Antonello Costa, prosecutore di un nobile genere tutto italiano, nobile ma popolare al tempo stesso, dove la comicità aiuta a riflettere sulla vita di tutti i giorni e la musica si intreccia con la macchietta, il monologo, la parodia. "Giochiamo al Varietà", riporta sul palcoscenico un mondo che serba a volte perdersi, nel fragore della contemporaneità e proprio Antonello Costa è l'istrione che ci accompagnerà dentro questo "ricordo" che diventa argento vivo, approdando a Firenze sabato 28 febbraio alle 20,45 e domenica 1 marzo alle 16,45, sul palco del Teatro di Cestello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

