Le Sorelle Materassi in scena al Teatro di Cestello

Da firenzetoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 gennaio al 1° febbraio, il Teatro di Cestello ospita

Torna in scena un grande classico della letteratura fiorentina. Sul palco del Teatro di Cestello dal 23 gennaio fino al primo febbraio saranno protagoniste "Le sorelle Materassi" di Aldo Palazzeschi, nella riduzione originale che Oreste Pelagatti curò per Wanda Pasquini. Era il 1998 quando.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Al Teatro del Cestello di scena ’Orecchie’. Risate e riflessioneDa domani a domenica, il Teatro del Cestello di Firenze ospita la piece ’Orecchie’.

Firenze, in scena 'L'amore ci vede doppio' al teatro di CestelloA Firenze, al teatro di Cestello, dal 7 gennaio 2025 va in scena

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sorelle Materassi (1944) - Based on Aldo Palazzeschi's Novel | Full Movie

Video Sorelle Materassi (1944) - Based on Aldo Palazzeschi's Novel | Full Movie

Argomenti discussi: Borgo san lorenzo trionfo al giotto di borgo per un autunno di fuoco.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.