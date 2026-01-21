Le Sorelle Materassi in scena al Teatro di Cestello
Dal 23 gennaio al 1° febbraio, il Teatro di Cestello ospita
Torna in scena un grande classico della letteratura fiorentina. Sul palco del Teatro di Cestello dal 23 gennaio fino al primo febbraio saranno protagoniste "Le sorelle Materassi" di Aldo Palazzeschi, nella riduzione originale che Oreste Pelagatti curò per Wanda Pasquini. Era il 1998 quando.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Era il 1998 quando per la prima volta fu concesso dagli eredi di Palazzeschi di ridurre per la scena il romanzo "Le sorelle Materassi". Concessione fatta a Oreste Pelagatti, autore del copione, per onorare una grande attrice fiorentina, Wanda Pasquini, che pur - facebook.com facebook
