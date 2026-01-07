L' amore ci vede doppio al Teatro di Cestello

Risate in “rosa” al Teatro di Cestello giocando con le dinamiche di coppia e soprattutto con i meccanismi dell’innamoramento. Sabato 10 gennaio alle 20,45 e domenica 11 gennaio alle 16,45, sul palco di San Frediano, va in scena “L’amore di vede doppio”, un testo brillante scritto e diretto da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Al Teatro Roma di Figline e al Teatro Cestello lo spettacolo "Si vede che era destino"

Leggi anche: Al Teatro di Cestello lo spettacolo "Si vede che era destino"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sta per aver inizio la nuova stagione teatrale all’Ariston; Il teatro Concordia accende la scena; Risate in corsia al Teatro Bianconi: arrivano Gli Allegri Chirurghi con Matteo Vacca; Mario Incudine in “Parlami d’amore” ad Acireale.

Predappio, ora il teatro ci vede ’doppio’ - Si parte il 21 novembre con Paolo Hendel Il teatro comunale di Predappio apre, il 21 novembre, il sipario della ... ilrestodelcarlino.it

Denise Rossi dopo 'Temptation' dimentica Marco Raffaelli e presenta il nuovo amore: «Non vi dico chi è, ma sono molto felice, si vede e questo basta». E arriva la prima foto della nuova coppia - https://www.eva3000.com/denise-rossi-ha-un-nuovo-amore-son - facebook.com facebook