Al Teatro del Lido domenica 28 dicembre Il custode del Natale di Teatro Telaio

Il Teatro del Lido ospita domenica 28 dicembre alle ore 17 “Il custode del Natale” di Teatro Telaio. Lo spettacolo, scritto da Angelo Facchetti e Pietro Mazzoldi e diretto dagli stessi autori, propone una riflessione sul significato della festa attraverso un racconto coinvolgente. Un’occasione per condividere un momento teatrale dedicato alle famiglie e agli appassionati di teatro contemporaneo, in un contesto sobrio e intimo.

IL CUSTODE DEL NATALE di Teatro Telaio drammaturgia Angelo Facchetti e Pietro Mazzoldi regia Angelo Facchetti con Pietro Mazzoldi Domenica 28 dicembre ore 17.30 Teatro del Lido Appuntamento di Natale al Teatro del Lido per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni, domenica 28 dicembre alle 17.30 va in scena Il custode del Natale di Teatro Telaio. Dove finisce la terra e comincia il mare c'è un faro bianco e rosso con tanto di lanterna in cima. Dentro il faro vive un signore, il guardiano del faro. Si chiama Lucio. Ogni giorno Lucio riceve lettere e messaggi da tutti i bambini che attendono con trepidazione l'arrivo del Natale.

