Al Teatro del Lido Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio al Teatro del Lido va in scena “Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti”. Lo spettacolo, diretto da Marco Ferro con le ombre di Nicoletta Garioni, ha come protagonista Deniz Azhar Azari. L’appuntamento è alle 17, e porta in scena una storia che parla di trasformazioni e crescita, con un mix di luci e ombre che cattura l’attenzione dei bambini e delle loro famiglie.

Teatro Gioco Vita presenta TUTTO CAMBIA! Il bruco e la farfalla e altri racconti regia e drammaturgia Marco Ferro ideazione ombre Marco Ferro e Nicoletta Garioni con Deniz Azhar Azari Domenica 15 febbraio ore 17.30@Teatro del Lido Per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni Domenica 15 febbraio alle 17.30 il Teatro del Lido ospita lo spettacolo di Teatro Gioco Vita TUTTO CAMBIA! Il bruco e la farfalla e altri racconti, regia e drammaturgia di Marco Ferro, uno spettacolo per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni che vengono accompagnati nello stupefacente mondo della metamorfosi traendo ispirazione sia da racconti classici – come l’opera omonima di Ovidio – sia da opere moderne e scientifiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

