Si chiude un anno da record per Palmanova Designer Village

Il Palmanova Designer Village chiude un anno di risultati positivi, segnato da un andamento commerciale stabile e in crescita. L’avvio dei saldi invernali ha registrato numeri record nella prima settimana, confermando l’apprezzamento dei clienti e la buona salute del centro. Una fase che si inserisce in un periodo di successi, sottolineando la solidità e l’interesse continuativo verso le offerte e i marchi presenti nel villaggio.

Una partenza dei saldi invernali da record al Palmanova Designer Village con risultati più che positivi nella prima settimana di sconti che fa da scia ad un anno altrettanto eccezionale."L'avvio dei saldi è partito oltre ogni aspettativa – commenta la center manager Linda Basile – il primo.

