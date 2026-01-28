Morto a 38 anni Alexis Ortega la voce di Spider-Man | lutto nel mondo del doppiaggio

È morto a soli 38 anni Alexis Ortega, la voce spagnola di Tom Holland in tutti i film Marvel. La notizia ha colpito il mondo del doppiaggio, dove Ortega era molto apprezzato anche per aver doppiato personaggi come Hiro in Big Hero 6 e alcuni personaggi in Rogue One. La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e fan.

Alexis era diventato la voce spagnola di Tom Holland, prestando il suo talento per film iconici come Spiderman: Homecoming e Avengers: Infinity War - facebook.com facebook