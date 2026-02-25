Agrumi storici e mandorli in fiore | ecco il debutto del Mercato del giardino alla Kolymbethra

Domenica 1 marzo il cuore verde della Valle dei Templi si apre a una nuova esperienza dedicata all’agricoltura e al florovivaismo. Al giardino della Kolymbethra e negli spazi di Case Montana debutta “Il mercato del Giardino”, iniziativa promossa dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano Ets per valorizzare la vocazione rurale di uno dei luoghi più identitari del territorio agrigentino. Dalle 10 alle 18, accanto alla mostra mercato con produttori e vivaisti locali, sono in programma visite guidate a tema e laboratori didattici per bambini. L’obiettivo è raccontare, attraverso piante, fiori e coltivazioni stagionali, una cultura agronomica ancora viva, profondamente radicata nella storia della valle. Per la prima volta protagonista dell’evento sarà anche Case Montana, edificio rurale settecentesco che domina la Kolymbethra dal versante opposto al Tempio dei Dioscuri. Dopo il recente restauro curato dal Fai e l’apertura al pubblico avvenuta a dicembre, gli spazi ospiteranno i visitatori con un video racconto immersivo affidato alla voce dell’attore siciliano Vincenzo Pirrotta, dedicato ai 2. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

