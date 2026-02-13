Escursione tra i mandorli in fiore a Toritto

Il 22 febbraio, a Toritto, migliaia di mandorli in fiore attirano visitatori e appassionati di natura. La causa è la primavera che avanza e fa sbocciare gli alberi, creando un paesaggio di colori e profumi intensi. Dalle 9 alle 12, si può passeggiare tra i filari e ammirare da vicino i fiori bianchi e rosa che rivestono gli alberi. È un’occasione per scoprire un angolo di campagna ancora più vivo e affascinante.

Il 22 febbraio, dalle ore 09.00 alle 12.00, vi aspettiamo per un'esperienza unica all'aria aperta, immersi nello spettacolo della fioritura dei mandorli, simbolo del nostro territorio e della sua tradizione agricola.La mattinata inizierà con il raduno presso la sede della Pro Loco – Stazione FAL di Toritto, da cui ci sposteremo con mezzi propri verso le aziende agricole aderenti. Qui prenderà vita una visita guidata in campo, arricchita da attività esperienziali che permetteranno di conoscere da vicino il ciclo della mandorla, il paesaggio rurale e il lavoro che si cela dietro le eccellenze locali.