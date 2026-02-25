Agrigento | rottamazione Imu Tari e Tosap senza sanzioni ecco come

Il Consiglio comunale di Agrigento ha compiuto un passo decisivo verso la semplificazione fiscale locale, approvando all’unanimità due atti che aprono la strada alla rottamazione di Imu, Tari e Tosap senza sanzioni né interessi. La misura, che include anche le cartelle già iscritte a ruolo, rappresenta un’opportunità unica per i contribuenti di estinguere i debiti pagando solo il capitale. Un segnale politico importante, frutto dell’accordo con l’amministrazione Attiva, che dimostra una rara unità d’intento tra i partiti rappresentati in Consiglio. La decisione, presa ieri sera, mira a consentire ai cittadini di chiudere le pendenze senza ulteriori aggravio, pagando solo il tributo originario. Il regolamento attuativo, che definirà tempi e modalità, sarà predisposto dagli uffici e poi riportato in aula. I consiglieri comunali hanno espresso la volontà di avviare le procedure prima della fine della consiliatura, sottolineando l’importanza di offrire agli agrigentini le stesse opportunità degli altri Comuni italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

