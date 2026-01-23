La rottamazione di sanzioni e interessi di mora su IMU e Tari è una misura adottata da diversi comuni del Salento. Questa iniziativa permette ai contribuenti di beneficiare di uno stralcio parziale delle sanzioni, facilitando il pagamento dei tributi comunali. Di seguito, vengono elencati i comuni aderenti e spiegato come funziona questa procedura, offrendo un’opportunità di regolarizzazione delle somme dovute.

Lo stralcio di sanzioni e interessi di mora sui tributi comunali non è più un’ipotesi isolata, ma una linea amministrativa che sta prendendo forma in diversi centri del Salento. Dopo Lecce, che nelle scorse settimane ha avviato una riflessione strutturata sull’utilizzo degli strumenti offerti dalla legge di Bilancio 2026, anche Nardò ha deciso di muoversi nella stessa direzione, aprendo ufficialmente la strada alla definizione agevolata delle proprie entrate. Una scelta che sta ora facendo da apripista e che spinge altri Comuni della provincia di Lecce a valutare misure analoghe. I Comuni devono aderire attraverso delibera di Consiglio comunale relativa al Bilancio di previsione e hanno tempo per farlo fino al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tasse comunali Salento: rottamazione di sanzioni e interessi Imu e Tari. Ecco i Comuni che aderiscono: come funziona

Tributi comunali, possibile sgravio di sanzioni e interessi con la rottamazioneL'amministrazione comunale di Sciacca ha annunciato la possibilità di usufruire della rottamazione quinquies per i tributi comunali.

Rottamazione quinquies al via: cancella sanzioni e interessi, ecco come fareÈ stata avviata ufficialmente la procedura di rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il Comune valuta l’ipotesi rottamazione per le cartelle dei tributiIl tema è sul tavolo, i primi approfondimenti in corso e una decisione, in un senso o nell’altro, non dovrebbe tardare ad arrivare anche perché ci sono delle tempistiche ... quotidianodipuglia.it

Taranto, il Comune verso il sì per la rottamazione fiscale (ma non per tutto)Non sarà, da quel che si apprende, un via libera pieno e assoluto. L’orientamento è di rateizzare il pagamento solo per l’Imu e la Tari ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Comune di Narzole introduce il “baratto”. Le tasse comunali arretrate si potranno pagare con prestazioni di lavoro. (LEGGI ARTICOLO COMPLETO SU IL CORRIERE IN EDICOLA DA LUNEDI' 19 GENNAIO 2026 oppure acquista la tua COPIA DIGITALE) - facebook.com facebook