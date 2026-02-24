Da Rossi a Marquez da Agostini a Bagnaia | i grandi del motociclismo in un nuovo libro

Da Giacomo Agostini a Marc Marquez, da Valentino Rossi a Freddie Spencer, passando per fenomeni senza corona come Pasolini, campioni ritirati prematuramente come Casey Stoner, e talenti scomparsi troppo presto, come Marco Simoncelli. Tutti raccolti nella nuova edizione de "Le leggende del motociclismo" (528 pagine, 19 euro), il libro del giornalista Fabio Fagnani ripubblicato con l'aggiunta di altre otto personalità a due ruote. I nuovi personaggi che arricchiscono questa edizione 2026 sono Phil Read, Anton Mang, Jarno Saarinen, Dani Pedrosa, ma anche i protagonisti italiani di ieri e oggi: Carlo Ubbiali e Luca Cadalora, seguiti da Andrea Dovizioso e Francesco “Pecco” Bagnaia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bagnaia umiliato da Marquez, è colpa di Rossi: l’annuncio svela tuttoLa stagione di Bagnaia si è conclusa con alcune difficoltà, evidenziando le sfide affrontate quest’anno.

Il duello Rossi-Marquez a Sepang dieci anni dopoUna coincidenza perfetta, da sembrare studiata a tavolino. Il decimo anniversario del Gran premio più chiacchierato della storia del Motomondiale casca in un altro weekend di gara nello stesso luogo. ilfoglio.it

"Chi il migliore tra Marquez e Rossi Nessuno dei due, sono io il migliore della storia. E se lo chiedi a Marquez ti dirà lo stesso, ugualmente Rossi. Dico che sono io perché nella vita, come quando vai a scuola, ci sono i voti a fine anno. E i miei voti dicono 15 - facebook.com facebook