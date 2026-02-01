Una grande buca si è aperta sul ciglio di via Palumbo a Qualiano. La voragine mette in pericolo automobilisti e passanti, che devono fare attenzione ogni volta che attraversano la strada. La zona ha già causato alcuni disagi, e ora servono interventi rapidi per evitare incidenti. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di trovare una soluzione definitiva.

Segnalata una voragine sul ciglio della strada in via Palumbo: disagi e rischi per pedoni e automobilisti, urgono interventi e monitoraggio. Una nuova segnalazione è arrivata questa mattina riguardo alle condizioni critiche di via Palumbo, a Qualiano. La strada sta letteralmente cedendo in più, creando disagi e pericoli per pedoni e automobilisti che quotidianamente la percorrono. Via Palumbo a Qualiano cede: nuova segnalazione e strada a rischio. A destare maggiore preoccupazione è una buca enorme apertasi sul ciglio della carreggiata, probabilmente causata dal cedimento del terreno sottostante, messo a dura prova dalle piogge degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Via Palumbo a Qualiano cede: enorme buca mette in pericolo automobilisti e passanti

Da settimane, la strada di Qualiano torna a mostrare i segni di un vecchio dissesto.

Questa mattina una nuova buca si è formata in piazza Kennedy a Qualiano, proprio al centro della carreggiata.

