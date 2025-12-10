Prato aggressioni seriali | 20enne che terrorizzava le donne ricoverato in una Rems

Un giovane di 20 anni, responsabile di numerose aggressioni seriali avvenute in vari luoghi pubblici di Prato, è stato ricoverato in una Rems. La Procura ha ricostruito una lunga sequenza di episodi che hanno causato traumi e ferite alle vittime, tra cui donne terrorizzate dagli atti violenti.

La Procura di Prato ha ricostruito una lunga sequenza di aggressioni avvenute in supermercati, piazze e altri luoghi pubblici, che hanno causato fratture, traumi e contusioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, aggressioni seriali: 20enne che terrorizzava le donne ricoverato in una Rems

