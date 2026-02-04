Dopo lo strappo della collanina aggredì gli agenti che cercavano di arrestarlo condannato il rapinatore violento

La mattina del 10 luglio 2024, un uomo ha rotto la collana di una donna e poi ha aggredito gli agenti che cercavano di fermarlo. La scena si è conclusa con la sua condanna per aver reagito violentemente durante l’arresto.

L'anziana vittima era stata presa di mira mentre camminava nella zona dell'arco d'Augusto, rocambolesco inseguimento in moto da parte del personale della Polizia di Stato Un violento strappo di catenina, seguito dall'aggressione degli agenti della Polizia di Stato, è costato una condanna all'autore del colpo avvenuto nella mattinata del 10 luglio 2024. Quel giorno, nella zona dell'Arco d'Augusto a Rimini, a finire nel mirino di un malvivente 58enne era stata un'anziana passante con l'uomo che le aveva strappato la collanina dal collo per poi darsi alla fuga.

