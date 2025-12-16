Stalking alla guardia medica ex consigliere comunale condannato a otto mesi
Un ex consigliere comunale di Ottone, Marco Boccenti, è stato condannato a otto mesi (pena sospesa) per stalking nei confronti di una dottoressa della guardia medica, in carica nel 2020. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla delicata tematica del comportamento scorretto nei confronti del personale sanitario, evidenziando le conseguenze legali di tali reati.
