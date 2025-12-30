Spaccia metadone davanti al Serd | 28enne denunciato

Un 28enne è stato denunciato per aver spacciato metadone davanti al Serd, nonostante fosse sotto terapia per la disintossicazione. La sua condotta ha trasformato un percorso di recupero in un’attività di vendita illegale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo deferimento, evidenziando l’importanza di monitorare e garantire la corretta gestione delle terapie per evitare abusi e rischi per la salute pubblica.

Quella che doveva essere la sua terapia per disintossicarsi, di fatto era diventata merce da rivendere per monetizzare qualche euro. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno denunciato un 28enne residente nel veneziano, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ritenuto.

