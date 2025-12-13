I numeri del trasporto pubblico locale La Brianza in fondo alla classifica
Il trasporto pubblico locale in Lombardia mostra profonde disuguaglianze tra le diverse aree, con la Brianza in fondo alla classifica. Carenze di risorse e di personale contribuiscono a un sistema che, invece di unificarsi, si frammenta ulteriormente, evidenziando come la Lombardia sia composta da molteplici realtà con caratteristiche e criticità diverse.
"Per il trasporto pubblico locale non c’è una Lombardia, ci sono tante Lombardie. Carenza cronica di risorse e di personale condizionano un sistema che in Lombardia è fortemente diseguale, e rischia di esserlo sempre di più". E in questo sistema la Brianza è una delle province fanalino di coda. A dirlo è uno studio del Pd in Regione. Nel mirino, la riforma del settore scritta dalla giunta regionale, che sta per andare in discussione al Pirellone. "Il rischio – denunciano i dem – è che il Tpl non riesca più a reggere e che i lombardi siano sempre più spinti a usare l’auto privata, soprattutto nelle province diverse da Milano, dove il servizio è già debole". Ilgiorno.it
