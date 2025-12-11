Trasporto pubblico locale tariffe agevolate per gli studenti universitari di Arezzo
La giunta comunale di Arezzo ha dato il via libera a un accordo che permette agli studenti universitari iscritti all’Università di Siena e all’Università per Stranieri di Siena di usufruire di tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale urbano, facilitando così gli spostamenti quotidiani degli studenti nella città.
Approvato dalla giunta comunale l’accordo che consente agli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di Siena (Unisi) e all’Università per Stranieri di Siena (Unistrasi) di usufruire di un sistema di tariffazione agevolata per il trasporto pubblico locale urbano. L’intesa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
L'iniziativa sindacale, che interessa il personale di Trentino trasporti e del Gruppo Ferrovie dello Stato, potrà avere ripercussioni sul trasporto pubblico locale - facebook.com Vai su Facebook
Futuro del trasporto pubblico locale: l’Assessore Bertschy è intervenuto all’assemblea ANAV pressevda.regione.vda.it/it/news/futuro… Vai su X
Tpl, recupera la domanda ma l'inflazione corre più del Fondo nazionale trasporti e delle tariffe - La domanda di trasporto pubblico locale continua a crescere nel 2024, seppur con un ritmo più lento rispetto alle previsioni ... Segnala msn.com
Trasporto pubblico locale in Calabria: in vista un Piano aggiornato, investimenti e la nuova gara - «Ci candidiamo a essere protagonisti di una trasformazione importante». corrieredellacalabria.it scrive